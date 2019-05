Pasaron casi 12 años de la escandalosa pelea de Rocío Marengo y Amalia Granata en Intrusos, en la que las mediáticas se dijeron de todo e inmortalizaron fuertes declaraciones.

"No puede soltar el odio que me tiene". G-plus

"Venimos de dos orígenes totalmente distintos y acá se está notando", le dijo Marengo a Granata, en 2007, en pleno cruce televisivo. Y Amalia le retrucó: "Discriminás y discriminás". Fue entonces que Rocío contestó con una desafortunada declaración: "Estamos cayendo en el resentimiento... Hay gente con la que es la única que te queda, hay que discriminarla; o la matás de chiquita o la discriminás después".

"NO, ¡CÓMO ME VOY A AMIGAR (CON AMALIA)! LE DI OPORTUNIDADES, BAJÉ UN CAMBIO Y TRATÉ DE HACER LAS PACES, PERO ELLA NO PUEDE SOLTAR EL ODIO QUE ME TIENE". G-plus

Desde entonces, cada una continuó su camino por veredas opuestas y sin limar asperezas. "¿Te vas a amigar con Amalia, en algún momento?", le preguntó Ulises Jaitt a Rocío en el ciclo radial El show del espectáculo, reflotando picante con su consulta la polémica retro. Y Marengo desestimó la idea de tener un amistoso acercamiento con su colega.

"No, querido, ¡cómo me voy a amigar! Le di oportunidades, bajé un cambio y traté de hacer las paces, pero ella no puede soltar el odio que me tiene. Me detesta. No sé por qué no puede soltar. Fue una pelea de chicas, chicas, hace mil años”, comenzó diciendo Marengo, con desinterés.

"Ella fue la que me agredió, la que me dijo barbaridades, y yo fui la que se defendió, diciéndole 'mentirosa, que había que matarla de chica...'. Le dije algo al pasar que quedó gracioso". G-plus

Aunque luego remarcó provocativamente: "Ella fue la que me agredió, la que me dijo barbaridades, y yo fui la que se defendió, diciéndole ‘mentirosa, que había que matarla de chica...’. Le dije algo al pasar que quedó gracioso. Pero esa frase que la gente repite es de una pelea en la que ella me decías barbaridades y yo me defendí. Ella se quedó enganchada".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!