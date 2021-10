Rocio Marengo estalló con todo contra América: "¿Tengo que contarles de mis trastornos de ovulación en TV?"

Desde unas semanas Rocío Marengo viene cruzándose con los integrantes de Intrusos y el enfrentamiento tuvo un nuevo capítulo cuando la figura de La Academia a través de Twitter lanzó furiosos mensajes contra el ciclo.

“¡Mientennnn! ¡Yo no puedo creer el ensañamiento que tienen en America TV conmigo! ¡Sr Vila, Belocopitt no quiero que me nombren más en su canal! ¡No me interesa ser contenido de sus programas berretas! ¡Me siento hostigada! Necesito que me ayuden, Asociación Argentina de Actores”, lanzó, enojadísima.

La catarata de tweets de la modelo llegó un día después de que Karina Antoniali, exmujer de Eduardo Fort, actual pareja de Rocío, le dedicó un polemiquísimo mensaje que leyeron en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “A ella se le va el cuarto de hora”, había dicho la ex del empresario. “Él no quiere tener más hijos y, menos, casarse”, mientras señalaba que “ella me da pena”.

Molesta, Rocío apuntó contra el canal y la productora. “¡Jotax, dejen de nombrarme en sus programas baratos, pedorros y tendencioso! ¡No me interesa darles contenido! ¡Abusan de mi imagen! Una cosa es dejar pasar un informe o dos, pero otra es el hostigamiento continuo que me banco de ustedes. ¡Mienten, injurian, calumnian y lastiman!”, siguió, desde la red social.

“¿Tengo que contarles de mis trastornos de ovulación a los panelistas de un programa de TV? Hasta donde van a llegar con todo esto”, arrojó Rocío. “¡Deben respetar mi intimidad! Los motivos por los cuales tengo o no hijos, los sabemos mi pareja y yo. ¡Nadie más!”, estalló Rocío Marengo, indignada.

