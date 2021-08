Rocío Marengo, durísima con Virginia Gallardo por negarse a estar en la serie de Fort: "Reaccioné porque Martita y Felipe confiaron en ella"

En pareja hace 8 años con Eduardo Fort, Rocío Marengo defendió públicamente a Martita y Felipe, hijos de Ricardo Fort, luego de que Virginia Gallardo no aceptara ser parte de la serie que contará la vida del recordado millonario.

"¿Por qué te enojaste con Virginia Gallardo? ¿Por la serie de Fort? ¿Qué fue lo que te molesto? ¿Que no haya querido participar en la serie? Porque la llamaste desagradecida”, le preguntó Carlos Monti a la participante de La Academia en Nosotros a la Mañana.

Sin ánimo de generar polémica, Marengo respondió con contundencia: "No es que me enojé, simplemente di mi opinión. Me puse en su lugar, lo que yo hubiese hecho. Pero no me enojé. Dije que puedo entender los motivos. Pero cuando tocás a un chiquito mío, cercano, es peor que que me toques a mí. Salgo con los tapones de punta. No salí tanto con los tapones de punta. Me lo preguntaron y dije lo que yo hubiese hecho".

Siendo tía política de los hijos de Ricardo Fort, Rocío Marengo expresó: "Me parece que los chicos, muerto su papá, le dieron un lugar importante. Ella tuvo la posibilidad de ir al cumpleaños de 15 de Martita. Ocupó un rol. En este caso, hay otras cosas que la frenaron para hacerlo. Me dolió que toquen a los chicos y reaccioné".

En esa línea, la participante de La Academia agregó: "Yo hablé desde el cariño, quiero mucho a los chicos y no me gustó que Martita y Feli se sientan dolidos, y los defendí, como defendería a mis otros dos sobrinitos. Reaccioné porque los quiero y no me gustó que ellos confiaron, creyeron que podían contar con ella, y ella no estuvo".

Lejos de querer confrontar con Virginia Gallardo, Rocío Marengo dio su firme opinión y aclaró: "Vir es una divina y no tengo nada en contra de ella".