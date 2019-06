Divertida y a pura risa, Rocío Guirao Díaz relató con lujo de detalles una divertida y muy incómoda anécdota familiar. La modelo y panelista de Pampita Online habló del comienzo de su relación con su marido, Nicolás Paladini.

“Lo que me tranquiliza es que cuando me puse de novia con Nico, le conté todo. ¿Viste cuando te agarran esos ataques de verborragia y sincericidio? Le dije ‘yo quiero que sepas todos’. Cuatro días estuve hablando, ja ja ja”, comenzó divertida, en el ciclo de Net TV.

Sin embargo, Pampita la cortó en secó y la mandó al frente con una revelación. “¡Pará!, vos decís que le contaste todo, ¡pero un día te cayó en tu casa con un pibe con el que habías salido!”, dijo la conductora del programa.

Con una carcajada, Rocío contó detalles de la inusual situación que vivió. “¡Se me hizo amigo de un ex! ¡Una cosa que no tiene que suceder! Me dijo ‘No sabés qué buena onda, jugamos al tenis’. Le respondí ‘¡¿Es necesario?! ¡¿A vos te parece?!’. Una cosa muy rara, le dije ‘con él, asadito con la familia, ¡no!”, remató, entre risas.

