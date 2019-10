Ricky Martin fue papá por cuarta vez y lo anunció con una dulce foto: "Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido"

"¡Estamos embarazados!". Con esta dulce frase, Ricky Martin (47) anunciaba la llegada de su cuarto hijo junto a su marido, el artista Jwan Yosef (35), con quien ya tiene a su hijita Lucía (10 meses).

A través de sus redes sociales, el cantante (quien también tiene a sus mellizos Valentino y Matteo, de 10 años) dio a conocer la feliz noticia a través de su cuenta personal de Instagram: "Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido #ElBebéHaNacido", escribió el artista, en medio de un estallido de corazoncitos y tiernos comentarios de sus seguidores, junto a una foto en la que se ve la sonrisa de los flamantes papás y la carita del recién nacido.

Por su parte, Jwan también plasmó el gran momento que vive el clan por la llegada del nuevo integrante y dejó huella de su emoción en su muro: "Renn Martin-Yosef, our baby boy is here (nuestro bebito varón está acá) #Elbebéhanacido", expresó, con la misma foto que publicó su gran amor.

