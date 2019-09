Ricardo Montaner renovó votos y se casó por ¡sexta vez! con su esposa: "Creo en el matrimonio para siempre"

Los tiempos están cambiando y, también, el lugar que ocupa el matrimonio en la sociedad. Cada vez más personas le restan importancia a la boda, a los formalismos, y se centran en disfrutar de un amor sano, pleno y comprometido a otros niveles.

Sin embargo, otros siguen creyendo que el matrimonio es la unión ideal para coronar su romance. Sin dudas, así lo siente Ricardo Montaner (61) que... ¡se casó por sexta vez con su esposa! Para celebrar treinta años juntos, el cantante y su pareja, la cineasta Marlene Rodríguez Miranda, con quien tuvo tres hijos, volvieron a renovar sus votos en una relajada celebración en la playa de Santorini.

"Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en el para siempre". G-plus

"Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, pero me emocioné tanto o más que la primera. ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún", comenzó diciendo Montaner. Y súper enamorado, reivindicó su sentir: "Creo en el matrimonio para siempre".