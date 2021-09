Ricardo Montaner se cruzó fuerte con un usuario que lo trató de 'viejo, denso y egocéntrico': "Descargás los odios acumulados en tu alma"

Muchos fanáticos de las redes sociales comentan en Twitter lo que sucede en La Voz Argentina cuando el ciclo está al aire. Atento a lo que pasa en el mundo digital, Ricardo Montaner, uno de los miembros del jurado, le puso los puntos a un usuario que le dedicó un desubicado mensaje mientras veía el certamen.

"Viejos bolud... y después Ricardo Montaner... Tipo denso y egocéntrico como pocos", opinó esta persona mencionando tanto al artista como al programa.

Al leer el fuerte mensaje del usuario, el artista no dudó en salir al cruce y le puso los puntos.

Más sobre este tema Ricardo Montaner se conmovió al cantar por primera vez junto a Nahuel Pennisi en La Voz Argentina: "Estoy tan emocionado" Evelyn Von Brocke, indignada con Ricardo Montaner: "Dijo quién va a ser el ganador de La Voz Argentina y eso no va"

"¿Y tu qué vendrías a ser? ¿Intolerante? ¿Odiador? ¿O simplemente descargás los odios acumulados en tu alma al primero que se te aparece?", le consultó, contundente.

Sin embargo, antes de cerrar, se mostró conciliador. "Tú no tienes la culpa de eso que te sembró la vida, pero yo tampoco así que no te la agarres conmigo... No me conocés. Un abrazo, querido", sentenció.