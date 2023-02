Revelan la verdad del vínculo entre Daniela de Gran Hermano y la expareja de Romina, Walter Festa

Cuando Daniela entró a la casa de Gran Hermano, contó que se había separado hace poco de un hombre más grande que ella. Sin embargo, la joven de Moreno prefirió no dar más información.

El rumor de que ese hombre podía ser Walter Festa, la expareja de Romina y exintendente de Moreno, se puso en el centro de la escena cuando los participantes habrían encontrado una foto de Dani con Walter.

"Le digo: '¿Qué hacés con una foto de Walter? ¿De dónde lo conocés? ¿Cuánto hace?'". G-plus

"Le revisó las cosas a ella, con Romina y con Nachito. Como Romina dijo que a ella no le quiso mostrarle las fotos, Nacho insinuó como chiste 'mirá si está con Walter y por eso no te las muestra'", contó Santiago del Moro, picante.

En ese entonces, Romi se mostró preocupada con sus compañeros por la supuesta imagen de Dani con su ex. "Le digo: '¿Qué hacés con una foto de Walter? ¿De dónde lo conocés? ¿Cuánto hace?'", les contó.

FINALMENTE, SE SUPO QUÉ UNE A DANIELA CON WALTER FESTA

Daniela contó por qué tenía una foto de Walter y si es verdad que vivieron un affaire.

"Las fotos eran de mi hermana. Al ex de Romina no lo conozco. Sé que fue Intendente, pero no lo conocía ni a ella ni a él". G-plus

"Las fotos eran de mi hermana. Al ex de Romina no lo conozco. Sé que fue Intendente, pero no lo conocía ni a ella ni a él. De hecho, no soy muy de la política", cerró, contundente, en El Debate, luego de que él también dijera que no se conocen, aunque los dos son del mismo barrio.