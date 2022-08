Revelan el rol de Mica Viciconte en la pelea de Fabián Cubero y Nicole Neumann: "Tira nafta al fuego"

La armonía entre Mica Viciconte (33) y Nicole Neumann (41) parece una utopía, a cinco años ya desde que Fabián Cubero (43) comenzó su relación con la madre de Luca Cubero (3 meses), en medio de una escalada en la eterna pelea de los papás de Indiana (13), Allegra (11) y Sienna Cubero (8).

"Me dicen que José Manuel Urcera está más a favor de que todo esté más tranquilo. Y Mica tira nafta sobre el fuego y pasan estas cosas", afirmó Guido Záffora.

Los dichos del periodista de Intrusos se dieron luego de que Maite Peñoñori contara que Poroto le había revocado otra vez el permiso a la jurado de Los 8 Escalones del Millón para que pueda sacar a sus tres hijas mayores del país.

Con lo cual, si Nicole Neumann quisiera volver a viajar al exterior con Indina, Sienna y o Allegra debería consensuarlo con Fabián Cubero.

ANTECEDENTES DE LA MALA RELACIÓN DE NICOLE NEUMANN Y FABIÁN CUBERO

Más allá de Mica Viciconte y José Manuel Urcera, el vínculo de Nicole Neumann y Fabián Cubero se había vuelto a deteriorar en el último tiempo.

"La relación viene muy mal desde lo que pasó con el posteo de Mica por lo de Bariloche. Y ese móvil que dio Cubero a Intrusos, que a Nicole no le cayó nada bien. Porque ella dice 'no hablo, me vienen a buscar'. Porque ella no frena, se va directo y no habla del padre de sus hijos", explicó Záffora.

Entonces, el periodista se explayó: "La relación está tensa, ellos no hablan, están bloqueados. Hablan por los abogados. Hubo un momento en que se desbloquearon e intentaron generar una buena relación, y esto no va para ningún lado".

Al final, Guido Záffora se refirió a la rivalidad entre la ex y la actual pareja de Fabián Cubero: "Nicole Neumann dice que Mica Viciconte no ayuda para nada. Sobre todo, teniendo en cuenta ese posteo echándole la culpa a Nicole, cuando claramente no se tenía que meter".