Revelan una fuerte frase del entorno de Rodrigo de Paul y Camila Homs: "Dicen que él está perdidamente enamorado de Tini y Cami de él"

Confirmado el noviazgo de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel, tras una década de amor con Camila Homs, Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo una fuerte frase que le dijo el entorno de la expareja.

"La frese que me dicen a mí 'él está profundamente enamorado de Tini y Camila está profundamente enamorada de él'. Es re espantosa la situación", dijo la panelista de eltrece.

En ese marco, luego de que salieran a la luz las primeras imágenes de Rodrigo y Tini en Ibiza, Luli agregó: "Camila, en su corazón, creía que esto (la pareja) se iba a subsanar y que iba a volver con De Paul".

LULI FERNÁNDEZ DIO DETALLES DE LA DISTANTE RELACIÓN DE DE PAUL CON HOMS

Por otro lado, Luli Fernández contó que Camila Homs no vio personalmente a De Paul en Madrid, ciudad a la que viajó para que el futbolista vea a sus dos hijos, Francesca y Bautista.

"Rodrigo de Paul no fue a buscar a los hijos. No quería cruzase con Camila Homs. Esto se lo pregunté a Camila, y no me desmiente la información... Ellos no se cruzan por pedido de él", agregó Fernández.