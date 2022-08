Revelan el detrás de escena del audio de Piñón Fijo sobre su escándalo familiar: "Su hijo lo escuchó y lo aprobó"

Fabián Gómez, más conocido como Piñón Fijo, compartió un audio en Instagram en el que enfrentó las delicadas acusaciones de sus hijos, Sol y Jeremías, quienes lo acusaron de "maltratos y humillaciones" luego de que él hiciera un posteo exponiendo que no puede ver a sus nietos.

"Debo reconocer que yo soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energía en pelear por lo que creo justo y, objetivamente, quizás no siempre lo sea", asumió Piñón, luego de que sus hijos adujeran malos tratos de su parte.

“Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo… Si pudiera rebobinar la escena y no hacerla, lo haría. Nunca esperé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos, particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso", agregó.

EL DETRÁS DE ESCENA DEL AUDIO DE PIÑÓN FIJO

En Intrusos dialogaron con el periodista cordobés Sergio Zuliani, quien conoce de cerca a Piñón Fijo y a su familia por ser de la misma tierra, y reveló el detrás de escena del audio que el popular payaso subió a su red social, poniéndole el pecho a la polémica.

"Me dicen que el audio que grabó Piñón fue escuchado y aprobado por su hijo. Y no tengo por qué dudar del arrepentimiento de Piñón. Tampoco razones para dudar de Sol”, dijo el periodista, dando detalles de la interna y contando cómo se gestó el audio del animador con sud escargo.

Analizando los hechos, Flor de la Ve dio su opinión: “Lo que me pasa con el posteo de Sol, porque Piñón habla de un impulso. En el caso de ella es casi una carta (lo que publicó)”.

“Cuando uno escribe una carta con semejante contenido, tenés tiempo de pensarlo, de procesarlo, hasta que lo publicás. Sobre todo por las consecuencias que podría tener. Sol es contundente con lo que pone y con lo que quiere que la gente lea”, sentenció la conductora de Intrusos.