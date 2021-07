La respuesta del Tucu López a Celeste Muriega tras los rumores de romance: "Me dijo que iba a ir verme a la obra"

Cuando hace dos semanas el Tucu López se presentó en el estudio de Intrusos especial no perdió el tiempo y, como un gesto de cortesía, invitó a todos a que vayan a verlo a Sex al teatro. De ahí que luego surgiera el rumor de química con Celeste Muriega, que la propia panelista admitió en La Previa de La Academia, y luego Ciudad se comunicó con el locutor para conocer su versión.

Primero, Celeste había contado que había visto la obra súper hot en tres ocasiones: "La cuestión es que ahora el Tucu me volvió a invitar, pero me parece un montón que vaya una cuarta vez. Me invitó por Instagram, todo surgió después de la nota en Intrusos, que quedó buena onda. Me invitó al teatro porque sabe que me encanta ver la obra. Antes no me había escrito nunca. De hecho, el chatea con mis compañeras y también las invitó".

Ahí quedó flotando en el aire la idea de que Muriega había declinado la propuesta de López, pero el Tucu explicó: "Por empezar, ella dijo que ya fue a ver Sex tres veces, no que la invité tres veces". Y orgulloso, enfatizó: "¡Y no me rechazó! Me dijo que iba a ir con las chicas de intrusos".

Caballeroso, el Tucu López cerró diplomático con Celeste Muriega, dejando el terreno fértil para que quizá florezca el amor: "Buena onda igual con Celeste. Ojalá vengan todos los de intrusos".