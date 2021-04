La respuesta súper sincera de Jimena Barón sobre el romance de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "Siempre me sorprendo, sino no sufriría"

Hace unas semanas Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona aparecían juntos y enamorados compartiendo un viaje de amor con sus hijos en el sur del país. Jimena Barón, consultada acerca de cómo tomó la confirmación del romance de su expareja con la hija de Diego Maradona, que fue su amiga, se mostró súper sincera.

“¿Te sorprendió que Daniel rehaga su vida con alguien que era tu amiga en su momento como Gianinna?”, le preguntó el cronista de Hay que ver a la cantante. “Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el cu… con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más", empezó diciendo.

"Hay gente que entiende las cosas un poco más rápido, aprende, avanza y se mueve. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo. Más iluso”, reflexionó Jimena.

Lejos de cualquier polémica, la flamante jurado de La Academia busca pasar la página. “Yo me preocupo por mi hijo, en mi casita y por bajar súper educada a dárselo al papá. Después cuando está allá o cuando vuelve le pregunto si está bien, si lo cuidan bien, si está todo en orden y ahí terminó todo. Sino para mi cabeza es mucha información”, finalizó Jimena Barón, sin vueltas.