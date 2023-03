La picante respuesta de Nazarena Vélez cuando le preguntaron si tuvo intimidad desde que se convirtió en abuela

Los primeros pasos de Nazarena Vélez como abuela la tienen súper contenta. La llegada de Salvador, el primer hijo de Barbie Vélez, tiene a la panelista de LAM ocupadísima y, según contó en el ciclo de Ángel de Brito, también tiene tiempo para la pasión con su novio, Santiago Caamaño.

“Estoy muy bien, pero sin dormir”, contó la exvedette en el programa de América, pero el conductor se despachó con una picantísima pregunta. “¿Desde que fuiste abuela tuviste sexo?”, lanzó, y ella fue rotunda diciendo que “sí” entre risas.

“¡Ah, te hiciste el tiempo! Estás sin dormir porque acá nos vende la abuelita, que cuida a Salvador toda la noche, pero te hiciste un ratito para un mañanero”, la chicaneó el periodista.

"Mañanero no me gusta, fue a la tarde. A la noche no porque estoy cuidando a la criatura". G-plus

NAZARENA VÉLEZ HABLÓ DE LA INTIMIDAD CON SU NOVIO TRAS SER ABUELA

La panelista, con humor se sinceró. “Un ratito. Pero mañanero no me gusta, fue a la tarde. A la noche no porque estoy cuidando a la criatura”, dijo, sobre la intimidad con su pareja.

Más sobre este tema Explosiva respuesta de Nazarena Vélez a Carmen Barbieri en pleno cruce de chicanas: "Me lo paso por las nalgas"

“Después nos dice que le gusta más el plato de papas fritas que el sexo. Una semana sin dormir y en la siesta metió un ‘pum’”, acotó Ángel.

Más sobre este tema Carmen Barbieri le dedicó una tremenda frase a Nazarena Vélez: "Es horrible lo que dijo, pero yo nado y otros flotan"

En el mismo tono, Yanina Latorre fue por más. “Si ahora tenés un plato de papas fritas y al Bocha desnudo, ¿qué agarrás?”, preguntó, sobre una de las frases más populares de la actriz. “Al Bocha”, cerró, entre carcajadas.