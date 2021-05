La respuesta de More Rial luego de que Jorge dijera que toda su familia está vacunada: "Yo no estoy vacunada"

Luego de que Jorge Rial revelara que toda su familia está vacunada, Morena desmintió esta versión. En diálogo con Ángel de Brito, la influencer aseguró no haberse puesto la vacuna contra el coronavirus, contrario a lo que informó el conductor de Tv Nostra antes de viajar a Miami.

“Hablé con Morena y me dijo que ella no está vacunada, que no sabía a que se refería su papá puntualmente. Ella me dijo 'yo no estoy vacunada'. Quizás se refería a que Romina está vacunada. De Rocío no sé porque nunca tuve contacto", expresó De Brito en Los ángeles de la mañana.

"Yo no estoy vacunada" G-plus

En medio de este informe, Romina Pereiro se comunicó con el periodista de El Trece para aclarar los dichos de su marido: “Hola, hablé con Jorge, soy Romina Pereiro, me dijo que quiso decir que está inmunizada y se equivocó. Yo estoy vacunada. Trabajo en un centro médico con pacientes de riesgo”.

Cabe recordar que a finales del 2020 comenzaron a correr rumores de que Morena Rial habría tenido Covid-19. Las últimas declaraciones de Jorge confirman este hecho, que nunca fue dado a conocer por la protagonista en aquel entonces porque se llamó a silencio.