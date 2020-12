La respuesta de Matías Morla a Gianinna Maradona, tras el pedido legal de la hija de Diego: "Plantealo en Tribunales y con todo gusto iré"

A poco más de una semana de la muerte de Diego Maradona y en pleno proceso judicial por la sucesión de sus bienes, en Intrusos difundieron un audio de Matías Morla (quien fue el abogado del ídolo durante 8 años) y la hija del Diez, Gianinna.

En el mensaje de voz, se escucha al letrado respondiéndole una consulta a la joven: “Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo. Cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá", expresó.

"Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré”, agregó, dejando en claro que se pondrá a disposición de la Justicia.

Por último, Morla volcó su tristeza por lo poder estar presente en el último adiós a Diego: “Por otro lado, nunca me voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá".