La respuesta al hueso de Yanina Latorre a Miriam Lanzoni tras el cruce: "Sos una abandonadora serial de obras"

La reconciliación de Miriam Lanzoni con Christian Halbinger, luego de haberle descubierto una supuesta infidelidad, y su convocatoria al Bailando 2020, provocaron las suspicacias de Yanina Latorre. En medio del debate por estas novedades en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito reveló que se cansó de invitar a la actriz al piso y la panelista exclamó: “No viene porque nos tiene pánico”.

En tono irónico, Yanina además aplaudió que Miriam esté entre las famosas apuntadas por la producción de ShowMatch para regresar a la pista, donde ya bailó en 2014: “Lo consiguió por su separación”. Cuando Lourdes Sánchez confirmó que la exesposa de Alejandro Fantino acordó tener un bailarín profesional de partenaire, Mariana Brey remató: “Entonces el novio va a estar cartoneando en un costado del estudio”.

"No somos rencorosas, pero es lo que le pasa a todo el mundo que es mediocre, que no tiene fundamentos ni respuestas". G-plus

Implacable, Brey acotó que nunca apareció el video de Halbinger teniendo sexo con Juliana Rojo, la encargada del catering del cumpleaños de su novio, y disparó: “Ella ha construido una carrera mediática a través de sus escándalos, y no como actriz seria como pretende”. Ahí, Yanina refrendó las palabras de su colega y sumó más pimienta: “No somos rencorosas, pero es lo que le pasa a todo el mundo que es mediocre, que no tiene fundamentos ni respuestas. Cuando uno dice algo de una chica como a ella dicen que se le tiene envidia. No todo es envidia en la vida, uno puede opinar sin tener envidia. Si te digo mentirosa, no es porque la mentirosa sea yo”.

Desafiante, Yanina Latorre miró a cámara y se dirigió a Miriam Lanzini: “Miriam de mi vida, de mi corazón, bonita, hermosa, chiquitita de mamá, sos abandonadora serial de trabajos y de obras teatro. Nunca terminaste un trabajo. Todos los directores de las obras te acusan porque hacés un montón de cosas mediáticas y a los dos meses te aburrís, cambiás de trabajo, te vas a una serie incomprobable, porque nunca te vi en una serie. Siempre trabajás afuera y jamás vi un video. Y te vengo escuchando que vas a ser madre...”.

Ufff...