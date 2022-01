Cinthia Fernández, luego de que Defederico la acusara de no dejarle ver a sus hijas: "Lo denuncié"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández hizo un contundente descargo contra Matías Defederico después de que su ex expusiera que no dejó que retirara a sus hijas.

“Él había acordado pasarlas a buscar, pero con toda la incomunicación que sufrí el 31 de diciembre lo denuncié. Ahora me quiere dejar como una hija de pu... porque no se las doy”, expresó en sus redes sociales.

Luego, Cinthia continuó con su comunicado: “No sé bien qué quiere pero no lo va a conseguir, sé cómo soy como madre y con eso soy intachable. No le he impedido el contacto con mis hijas”.

CINTHIA FERNÁNDEZ CONTÓ QUÉ MEDIDAS TOMÓ CON MATÍAS DEFEDERICO DESPUÉS DE LA POLÉMICA DEL 31 DE DICIEMBRE

Cinthia Fernández reveló en las historias de sus redes sociales que tomó una determinación con Matías Defederico después de la incomunicación con sus hijas por la que tuvo que pasar el 31 de diciembre.

“Están tratando de ver los abogados las garantías para que pueda comunicarme con mis hijas, porque lo que va a hacer es llevárselas, no dejarme hablar, no dejarme saber cómo están como hace habitualmente”, aseguró la panelista.