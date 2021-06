El representante de Alex Caniggia lo cruzó fuerte por su polémico tweet contra Pampita: "Es un horror y una locura lo que hizo"

El fuertísimo tweet de Alex Caniggia contra Pampita, que incluso hizo que la conductora asegure que si el mediático llegara a ingresar a ShowMatch ella se bajaría del programa, fue reprobado incluso por Fabián Esperón, manager del mediático.

“Me parece un horror todo lo que pasó”, arrancó, diciendo en Hay que ver tras tener una reunión en Laflia. “Yo no estoy de acuerdo absolutamente con lo que puso Ale. Yo no le dije que lo saque, ni le dije nada, lo único que hice telefónicamente fue decirle que me parecía una locura lo que hizo”, señaló.

“Es difícil entenderlo. Ale es un dulce de leche, pero hace cosas de nene adolescente y es su manera de expresarse, pero lo estoy justificando”, aseguró el representante, haciendo que Pampito salga a cuestionarlo con todo. “Es fuerte que digas que es un dulce de leche porque estuvo fuerte ayer. Estuvo agresivo”, marcó, sobre el mensaje de la polémica.

Sin embargo, el representante explicó sus sensaciones. “Soy un tipo muy sincero y esto puede estar influenciado por el cariño que le tengo. Yo a Ale lo quiero como a un hijo. Está muy mal lo que hizo. ¡Muy mal!”, recalcó. “Charlotte es despistada y, como siempre digo, peligrosamente sincera. Ale es totalmente lo opuesto. Si yo no lo conociera a Ale diría que es un pendejo maleducado y sería de la gente que lo odia. Ale es otra cosa”, aseveró.

“Tiene un personaje, que a mi entender, en muchos casos siniestro, pero es su personaje y le funciona, por algo esto en los medios y hay gente que lo ama y que lo odia. Yo sería de los que lo odian, si no lo conociera”, siguió Esperón. “Lo más parecido a lo que es Ale se vio en MasterChef y ni tampoco. Es un caballero, es correcto, es un dulce y un tipo bueno” , enfatizó.

“¿Cómo llegó a escribir lo de ayer?”, indagó Denise Dumas y él siguió criticando la actitud de su representado, pero no al mediático. Dijo que había sido “una cagada” lo que se mandó el mediático y que “si está arrepentido, no lo va a decir”. “En su vida real es un caballero, en la vida mediática es el personaje que muestra”, concluyó Fabián Esperón, sobre el escandaloso tweet de Alex Caniggia contra Pampita.