El representante de Alex Caniggia contó el detrás de escena de su polémica salida de Masterchef: “Yo le dije a la producción 'mañana no va y él renuncia'"

El representante de Alexander Caniggia habló de la polémica salida del joven de Masterchef Celebrity y dejó en claro que fue él quien informó a la producción la renuncia. De hecho, Fabián Esperón contó que se encargó de avisar a la productora un día antes que su representado no iría a grabar para el programa al día siguiente.

“Esto se grabó un día miércoles, el día martes a la tarde hablo con Alexander y me dice 'no quiero seguir más' y le dije 'dejate de joder, vas a poder, llegás a la final'. Entonces me dijo 'no ya está, no quiero'. Hablo con la producción el martes y les digo 'mirá que no va a ir mañana a grabar porque renuncia'”, reveló en Los Ángeles de la Mañana.

"Les digo 'no va a ir'. Él renunció y no lo hizo ese día que grabábamos, renunció el día anterior y en realidad no me lo está contando ni lo hizo él, lo hice yo. Yo hablé con la producción y les dije 'mañana no va y él renuncia".

Luego, Esperón dio más detalles de lo que sucedió una vez que dio el aviso a Telefé: “Quisieron hablar con él y no los atiende, porque él no habla con nadie. Inclusive eran las 12.30 de la noche, yo estaba hablando con la producción diciéndoles que al día siguiente no iba a ir y me decián 'no puede ser, seguro que mañana se le pasa'”.

