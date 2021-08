El relato a corazón abierto de Juan Cruz Sanz sobre su experiencia con la droga: "Pude haber sido un Chano más"

En medio de la conmoción que genera el estado de salud de Santiago “Chano” Charpentier, quien se encuentra internado terapia intensiva del Sanatorio Otamendi luchando por su vida tras recibir un balazo en el estómago de un policía -a quien, según informa el reporte oficial, habría intentado atacar en pleno brote psicótico por estupefacientes- Juan Cruz Sanz decidió contar su experiencia personal con las drogas en las redes.

"Me dicen falopero, merquero. Creen que me insultan pero me dan fuerza. Gracias a Dios, la puedo contar, puedo decirte que siempre digas ‘no’. Tengo una familia de fierro que no hay día que no se preocupe por mí. Solo el amor nos saca. Y a vos, que destilas veneno, ojalá nunca vivas esa pesadilla", comenzó diciendo en Twitter.

"Yo me creí canchero, vivo. Yo pensé que la tenía clara, que nada me iba a ganar. La cocaína me llevó a los peores momentos de mi vida. Perdí vida, tiempo, momentos, amor. No dejen solo a su amigo, familiar, no lo señales. No le preguntes ‘¿por qué?’. Solo no lo dejes solo", agregó.

Luego se refirió al músico: "A Chano y su familia los dejaron peleando solos. Hoy, los medios que lloran por él, son los mismos hijos de pu… que vendían con cada una de sus recaídas. Dejemos de señalar al adicto como un paria. Es un enfermo más, de una enfermad más. Basta de hipocresía".

"¿Por qué crees que le dicen ‘pegarse un tirito’? Porque es eso. Cada línea es un balazo que te asesina lentamente. Te mata el alma, tu salud. Te lo estoy diciendo yo, que sufrí los infiernos más duros. Pude haber sido un Chano más. No me la quieras contar", continuó.

Y sobre su etapa más dura, precisó: "Yo no tengo vergüenza en hablar de la cocaína. No me enorgullezco, me duele todos los días de mí vida. Pero camino con la frente en alto porque no hice nada malo. Refugiarme en los que me quieren. Ella te persigue y no se cansa nunca. NUNCA", aseguró.

"Si hay pibes leyendo esto, por favor, no la prueben. Por favor, digan que no. Les va a ganar. Siempre gana. SIEMPRE. ¿Qué adicto va a pedir ayuda si sabe que cuando lo haga le van a poner un cartel de falopero y lo van a dejar a un costado? Piensen eso", cerró, a corazón abierto.

Fotos: Capturas de Twitter