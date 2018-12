Reina Reech reveló que su padrastro quiso abusar de ella a los 13 años: "Me sigue estrujando el corazón"

El valiente relato de Thelma Fardin, quien denunció penal y públicamente a Juan Darthés por violación, generó conmoción en la sociedad.

Y en medio del estupor también provocó que muchas personas, tanto mujeres como hombres, tomasen coraje para contar las situaciones de abuso que padecieron. Así, las redes sociales se vieron inundadas de relatos durísimos.

Entre esas personas que se animaron a hablar se encuentra Reina Reech, quien abrió su corazón en Instagram y reveló que cuando tenía 13 años una pareja de su mamá, la vedette Ámbar La Fox, intentó abusar de ella.

"Siento la necesidad de hablar porque marcó mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo, porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón. Mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mí" G-plus

“Siento la necesidad de hablar, de decirlo, porque marcó mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo, porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón. Mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mí. Uf cuesta escribirlo, me inunda una profunda angustia, entiendo a cada mujer que calla, no sé si esta es la forma de liberar el dolor, el miedo que sentí en ese momento, pero basta de callar”, dice en el texto que compartió en la red social.

Allí explica cómo la ayudó escuchar a Thelma: “Soy una mujer grande, tengo 60 años ¿y tuve que ver a una mujer @soythelmafardin de 26 años atreverse, para pensar en decir esto? Basta mujeres, alcemos nuestra voz, es la única forma de protegernos, de liberarnos y que ahora sean ellos los que teman, ¡ellos los que ya no se atrevan a volver a hacerlo!”.

Un mensaje desgarrador que se suma a la ola de relatos, como el de Magui Bravi o Araceli González, que han surgido en los últimos días.