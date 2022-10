La reacción de Zaira Nara cuando le recordaron que Jakob cubrió la cita de Mauro Icardi y la China Suárez

A poco de que se anunciara su separación de Jakob von Plessen –con quien tiene a sus hijos Malaika y Viggo- Zaira Nara se mostró muy incómoda al ser indagada si el origen en el quiebre de la relación cuando se especuló que su ex había ayudado a Mauro Icardi a verse con Eugenia “la China” Suárez en París y, de esta manera, apañarlo en su infidelidad a Wanda Nara.

“¿La mecha se prendió el día que tu exmarido le hizo la guardia a Mauro en el hotel de París con la China?”, fue la consulta del cronista de LAM. A lo que la modelo respondió, tajante: “Me parece una pregunta de mal gusto y vos no sos así. Sé que es difícil preguntar cuando te dicen ‘no quiero hablar del tema’, pero para mí es un tema que ya está”.

“Te confirmo que estoy separada, pero no voy a hablar del tema porque me parece que es algo realmente privado que hay que transitarlo lo más tenue y tranquilos posible, por lo menos en el caso de nuestra familia. No quiero hablar del tema, todo lo que dije fue lo que puse en ese pequeño comunicado; pero no porque me haga la mala onda, quiero cerrar el tema ahí”, agregó.

Cronista de LAM: "¿La mecha se prendió el día que tu exmarido le hizo la guardia a Mauro en el hotel de París con la China?". G-plus

En cuanto al poco tiempo de diferencia en la que tanto ella como su hermana anunciara que estaban solteras, remarcó: “Hay coincidencias, pero no tiene nada que ver con procesos de cada familia. Yo hablo por mí y el tiempo fue ese. Te soy sincera, no quiero hablar del tema porque para mí es muy delicado que lo tomo con mucho respeto porque es importante. No quiero hablar ni de cómo se pensó ni de cómo se comunicó”.

Zaira Nara: "Me parece una pregunta de mal gusto y vos no sos así. Sé que es difícil preguntar cuando te dicen ‘no quiero hablar del tema’, pero para mí es un tema que ya está". G-plus

Y cerró: “Comuniqué que estaba separada porque soy una persona pública, me preguntan y para no terminar mintiendo. Entonces, me parecía que estaba bueno aclarar una situación así, pero no quiero dar detalles”.

Más sobre este tema Flor de la Ve contó una polémica versión sobre las separaciones de Wanda y Zaira Nara

LA REACCIÓN DE PAMPITA CUANDO LE PREGUNARON CÓMO VE A BENJAMÍN VICUÑA Y ZAIRA NARA COMO PAREJA

A poco de que Benjamín Vicuña se separa de Eli Sulichin y de que Zaira Nara confirmara el fin de su historia de amor con Jakob von Plessen, Carolina “Pampita” Adohain no ocultó su sorpresa cuando le preguntaron cómo vería como pareja a su exesposo y la hermana de Wanda Nara.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM fue al hueso con su pregunta en plena entrevista con Pampita: “Recién hablaba con Benjamín y con Zaira. Están los dos solteros… no sé si te parece que podrían hacer linda pareja”.

Fue entonces que, tras abrir grande los ojos en señal de asombro, la esposa de Roberto García Moritán se sinceró ante las cámaras del ciclo de América: “Yo no me quiero meter en esas cosas”.

PAMPITA: (BENJAMÍN VICUÑA Y ZAIRA NARA) ES GENTE GRANDE, NO NECESITAN DE NINGUNA BENDICIÓN MÍA (PARA QUE ESTÉN JUNTOS)". G-plus

“Imagínate que no me corresponde. Es gente grande, no necesitan de ninguna bendición mía”, cerró la mamá de Bautista, Benicio y Beltrán –frutos de su anterior matrimonio con el chileno- además de ser mamá de Ana con García Moritán, entre risas.