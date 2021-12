La reacción de Tefi Russo a los rumores de crisis con el Pollo Álvarez: "Se ve que somos un matrimonio pésimo"

Desde que contrajeron nupcias, en agosto de 2019, el Pollo Álvarez y Tefi Russo atravesaron varios rumores de crisis, el más reciente en estas fiestas cuando él publicó varias postales navideñas junto a su familia, pero sin su esposa.

"Pollo, ¿por qué tu mujer nunca te acompaña o nunca se hace ver con tu familia?", le preguntó un seguidor de Instagram en el posteo. "Ella pasa con su familia y yo con la mía, porque Año Nuevo pasamos juntos. Todo más que bien", respondió el conductor, que dejó Nosotros a la Mañana en manos de Carlos Monti por esta semana.

Ante todos estos comentarios y rumores, Tefi Russo decidió encarar la situación desde sus redes sociales con un tremendo descargo que publicó en sus stories de Instagram. “Se ve que somos un matrimonio pésimo. La independencia que elegimos como pareja debe estar muy mal evidentemente”, escribió.

EL DURO DESCARGO DE TEFI RUSSO ANTE LOS RUMORES DE CRISIS CON EL POLLO ÁLVAREZ

“Si supieran que no siempre dormimos juntos. Que cuando la logística es complicada decidimos resolver de la manera más sencilla, aunque sea separados, y no nos enroscamos ni nos sentimos menos”, agregó en otro párrafo.

“Que cada uno sigue con sus gustos, sus tiempos, sus prioridades y también compartimos otros que elegimos juntos. Ni menos ni más amor que otras elecciones de vida. Ni menos ni más compañía que quienes están pegados 24/7. Ni menos ni más garantías que otras fórmulas. Simplemente la nuestra. Vamooo Pollo Álvarez con esta pareja mala”, concluyó en una story en la que se los ve juntos en una pileta, tras viajar juntos a Mar del Plata por el resto de la semana.

Más tarde, la chef se refirió a las críticas a una postal en la que hace referencia a que el Pollo se olvidó sus mallas para disfrutar del Mardel. “¡Ja ja ja! Hay quienes creen que puse eso porque no le traje las mallas a Pollo. ¿Están de la nuca? ¡No hay chances de que le haga la valija!”, escribió.

“Cállense que se me arma con las señoras que le dicen que no le convengo porque parezco mala y porque no paso Navidad con su familia. Se enteran que no me encargo de la valija de él y me linchan”, agregó Tefi, antes de referirse a los medios que se hicieron eco de su supuesta crisis.

“Respecto a la prensa, creo con respeto, que a veces quedó un poquito desactualizada laburando en digital. También entiendo que es trabajo, que los clicks son el anzuelo, y a la larga lo redituable. Guste o no, todos somos parte de eso”, concluyó.