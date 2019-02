No es la primera vez que Soledad Silveyra reconoce que la relación con Moria Casán cuando eran compañeras de jurado en el Bailando no fue de las más agradables. Fue por eso que la diva se despachó en Twitter y originó otro ida y vuelta que terminó al aire.

"Algo me queda claro #SosMalaActriz #NuncaTeCreíNada. Mové tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra y dejá de joder con @nachaguevara y conmigo. Hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada", había twitteado Moria.

Indagada por sus dichos, Solita estuvo en un móvil para Intrusos y dejó en claro que se sintió dolida: "Las palabras de Moria me molestaron, me hicieron daño y me parecieron excesivas en lo que respecta a mí como actriz. Pero lo superé y traté de entender que somos grandes, que es importante que estemos bien y que seamos ejemplo".

Además, reveló que Casán le hizo llegar un regalo que tenía una botella de alcohol y se refirió a las críticas sobre su relación con las bebidas: "Su regalo me cayó mal porque no es verdad. No se puede estar bien si uno toma tanto alcohol, es evidente. Me parece quedarse en el pasado. Todo lo que no es verdad, molesta a cualquiera".

Fue entonces que, antes de que finalice la entrevista, Adrián Pallares -en reemplazo de Jorge Rial que está en Nueva York- hizo un pase con la presentadora de Incorrectas y Solita atinó a abandonar el móvil.

Con su característico humor, la diva opinó de su reacción: "Se va como rata de los barcos. Todo con humor". Finalmente, Soledad se quedó y cerró la nota entre risas incómodas y chicanas con su excolega.

