La reacción de Silvina Escudero al ver una foto de su hermana ensayando para el Súper Bailando en su reemplazo: "Celos"

Con lágrimas en los ojos, Silvina Escudero habló de la fisura en la espalda que se realizó en medio de un ensayo para el Súper Bailando y por el cual deberá ser reemplazada en el certamen de baile. Ahora, tras presentar su coreografía en el el ritmo Grandes éxitos, se conoció el nombre de la persona que se hará cargo de su lugar hasta que la bailarina se recupere.

"¡¡¡Se viene el CUARTETO!!! #SuperBailando2019 @silvinaescudero #RodriVallejos #JonnyLazarte", escribió Vanina Escudero en Twitter, quien se hará cargo del lugar de su hermana en el certamen hasta que Silvina se recupere de su lesión. G-plus

En medio de su recuperación, Silvina Escudero respondió el mensaje de su hermana imprimiéndole humor y un poco de pena: "Celos", plasmó en la red social del pajarito con tres emojis de caritas llorando.

"Yo a ese truco le tengo idea desde que le pasó eso a mi hermana, especialmente con ese agarre. Lo podés hacer con otro agarre que no es tan riesgoso y de hecho le dije eso a mi coach. 'Pero no tiene el mismo efecto que vos volando', me respondió y yo 'es cierto, si yo puedo'. A ese truco ya le tenía idea, faltaba ensayo, era la pasada técnica, tarde y a contrarreloj", se había lamentado la participante, visiblemente angustiada, en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).