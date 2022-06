La reacción de Sabrina Carballo al ver en vivo las traiciones de Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos

Tras su salida de El Hotel de los Famosos, Sabrina Carballo visitó Nosotros a la Mañana y quedó sorprendida al ver las traiciones de Chanchi Estévez en su contra.

“¿Te perjudicó que estuviera el Chanchi ahí o te sirvió?”, le preguntó Gabriel Oliveri a la actriz, quien respondió: “Quizás hoy que lo veo de afuera digo que me perjudicó”.

“Pero en realidad para mí era un placer que esté ahí porque es alguien que conozco, yo dije que sí porque me daba tranquilidad que esté él”, agregó Sabrina al respecto.

"En lo personal me dolió mucho, es una charla que tenemos que tener". G-plus

“¿Te rompió el corazón una vez que viste todo desde afuera?”, le consultó entonces Sol Pérez y la invitada expresó: “En lo personal me dolió mucho, es una charla que tenemos que tener”.

SABRINA CARBALLO HABLÓ DE SU PASO POR EL HOTEL DE LOS FAMOSOS TRAS QUEDAR ELIMINADA

Sabrina Carballo habló en la emisión matutina de eltrece de su paso por El Hotel de los Famosos tras quedar eliminada: “Creo que yo fui la única que no tuve ninguna estrategia, yo no jugué”.

“Yo fui ahí como si fuese mi trabajo, no soy competitiva, a mí no me importa el juego, ni si quiera me importaba ganar; la única persona que yo conocía ahí era a Maxi”, aseguró la actriz.