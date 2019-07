Mientras El Polaco debutaba en la pista del Súper Bailando con Noelia Marzol, con quien se la vincula sentimentalmente, Barby Silenzi (que mantuvo un romance con el cantante) subía una foto en medio de una cena a solas con Tyago Griffo.

Y si bien ellos se encargaron de negarlo, los rumores sobre la relación que mantiene el artista con la bailarina siguen dando que hablar y despertando las sospechas sobre si lo que existe entre ellos es simplemente una linda amistad.

Saby Sansone, coach del Polaco en el Súper Bailando: "Cuando el Polaco vio la foto de Barby Silenzi con Tyago Griffo dijo 'está todo bien, que disfruten'. El Polaco es súper relajado. Me dijo 'me encanta que Barby esté bien'". G-plus

En este contexto, Silenzi deslizó algunas pistas del malestar que le habría generado las especulaciones sobre El Polaco y Marzol: "Lo único que puedo decir es que el Polaco me decepcionó como persona y como mujer", sentenció Barby, tajante, en diálogo con Ciudad.

Ahora, quien habló de cómo reaccionó el músico al ver la postal de Barby con el hijo de La Bomba Tucumana fue Saby Sansone, la coach del equipo: "El Polaco y Barby Silenzi se conocen desde hace un montón de tiempo y tuvieron una relación, pero yo no creo que ella sea la novia, ese no es el vínculo. La de ellos es una relación abierta, es poliamor", contó la coreógrafa en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

"Ayer hablaba con El Polaco y él me decía que ya no van más los celos, que lo va eso ni el control. Cuando vio la foto de Barby con Tyago dijo 'está todo bien, que disfruten'. El Polaco es súper relajado. Me dijo 'me encanta que Barby esté bien'", cerró.

