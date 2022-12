La reacción de los participantes de Gran Hermano al enterarse que van a ingresar nuevos concursantes

Antes de que termine la gala de Gran Hermano, Santiago del Moro se comunicó con los participantes para informarles que en pocos días contarán con la presencia de nuevos jugadores y los hermanitos no dudaron en demostrar su disconformidad.

“Les quiero decir que, en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes, nuevos jugadores y jugadoras”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe ante el grito unísono del grupo.

“Esto no incide en nada con la finalización del programa. No es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí”, agregó Del moro, dejando en claro que estos cambios no afectaran a la fecha en la que se vivirá la gran final.

Santiago del Moro: "Les quiero decir que, en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes, nuevos jugadores y jugadoras". G-plus

“Es parte de la competencia, está en el reglamento y pasa en todas partes del mundo; así que agárrense fuerte, jueguen y disfruten. Miren mucho esa puerta porque hoy, mañana, pasado o no sé cuándo puede entrar una, dos, tres o no sé cuántas personas”, cerró el presentador, dejando sorprendidos y molestos a los chicos.

Más sobre este tema Fuerte pelea de Juan Reverdito con Tomás Holder en el vivo de Gran Hermano: "Estás muy creído, papá"

SANTIAGO DEL MORO ANUNCIÓ CUÁNDO ENTRARÁN LOS NUEVOS PARTICIPANTES A GRAN HERMANO 2022

Mientras la producción de Gran Hermano 2022 se prepara con todo para el repechaje, Santiago del Moro reveló un comunicado de la producción que cambiará el estatus quo de la casa en los próximos días.

Sobre el final de El debate de Gran Hermano 2022, el conductor sacó el sobre que tenía entre manos desde varios minutos atrás y procedió a leer el “comunicado dorado”, en referencia a la gran importancia que reviste esta noticia para el reality.

“Gran Hermano comunica que este próximo jueves, en una gala especial ingresarán nuevos jugadores a la casa”, señaló Del Moro.