La reacción de Nicole Neumann tras el apoyo de Cubero a Mica Viciconte en el Cantando: "Me hizo un poquito de ruido"

La última performance de Mica Viciconte en Cantando 2020 contó con la presencia de su novio, Fabián Cubero, quien fue a apoyarla en el ritmo de a tres donde participó uno a su partenaire y el cantante Ariel Pucheta. Y si bien para muchos fue un lindo gesto, Nicole Neumann -con quien tiene a Allegra, Indiana y Sienna con el exfutobolista- reconoció que no vio con buenos gestos su actitud.

Así lo dejó en claro la propia modelo al remarcar que la semana en la que fue al estudio donde se lleva a cabo el programa de eltrece estaba a cargo de sus pequeñas: “Me parece que no es un momento para dejar con alguien en un lugar encerrado, me hizo un poquito de ruido”.

Sin embargo, no descartó juntarse con exesposo a tomar a un café en algún momento: “Creo que tendría que pasar, haber pasado y tendría que estar pasando hace rato porque vamos a ser familia siempre porque tenemos hijas en común”, expresó, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, al referirse a los días que se divide con Cubero para estar con sus niñas, se sensibilizó: “Sí me da un poco de angustia cuando se van las nenas porque estamos en una situación de siete días con cada uno y me parece un montón, Lamentablemente no logro bajarlos ni volver a la normalidad del régimen de visitas, así que no me queda otra que bancarlo”.

Por último, al ser indagada por su situación sentimental, Nicole cerró: “Me encanta el estado de enamoramiento, me encanta estar enamorada. Estoy en paz, estoy súper plena, eso no quiere decir que no tenga frentes porque es inevitable, el exterior uno no lo maneja”.