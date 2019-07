En medio de su eterno conflicto con Fabián Cubero, con quien tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna, Nicole Neumann fue contundente a la hora de opinar sobre la actitud de Ángela, su exsuegra quien compartió una foto en las redes en la que se la ve acompañada de las pequeñas... ¡y Mica Viciconte, novia del futbolista!

"Estoy recuperando tiempo con mis hijas, que es lo que me importa y lo que me hace feliz. Está muy bien que ellas compartan tiempo con sus abuelos. Me pone bien", comenzó diciendo la modelo en Intrusos.

Luego, en referencia a la postal en cuestión sentenció: "Ah, pero lo hacen todo el tiempo. Van mandando a todos para que suban. Es lo que hay. La verdad es que ni vi la foto, ni me interesa lo que haga esa persona. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien".

"Se me va a castigar eternamente por no poder sostener un matrimonio, por no sostener una familia, porque se me acabó el amor". G-plus

"Yo hago todo para que mis hijas estén bien... después con el tiempo. Bueno, son chicas todavía y hay cosas que no se dan cuenta. Hay un montón de cosas que no tendrían que pasar y pasan", continuó.

Fue entonces que el cronista, Alejandro Guatti, quiso saber más: ¿Por qué crees que siguen pasando?", indagó. A lo que Nicole contestó: "Ya lo dije, se me va a castigar eternamente por no poder sostener un matrimonio, por no sostener una familia, porque se me acabó el amor".

"Es más que evidente (que se me castiga por eso). Yo soy responsable y me hago cargo de que se me fue el amor, pero a me parece que tampoco está bueno y que es mucho peor enseñarles a los hijos a quedarse en un lugar sin amor y donde uno no es feliz", cerró la entrevistada, sin filtro.

