La reacción de Nacho Castañares al escuchar la icónica frase de Lionel Messi en el Mundial: "Andá pa allá"

La consagración de Lionel Messi como capitán de la Selección Argentina que salió campeona en el Mundial Qatar 2022 sucedió cuando Nacho Castañares estaba dentro de Gran Hermano 2022, y el subcampeón del reality contó cómo reaccionó cuando comprendió el emblemático insulto de Leo contra el neerlandés Wout Weghorst.

"No la conocía. Me acuerdo que mi papá entró a la casa y me lo empezó a decir, y pensé que era una cosa de él", aseguró Nacho ante A la Barbarossa.

"Era como decir 'uh, qué dice este chabón'. Y después lo vi cuando Messi lo dice. Que lo veo también al periodista, Gastón Edul, que se queda mirando como '¿qué pasó?'", continuó respecto del furioso "¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá".

Al final, Nacho Castañares se asombró por la bronca de Lionel Messi: "Estaba re caliente Messi, mal. No lo había visto tampoco".

NACHO DE GRAN HERMANO 2022 SE MARAVILLÓ AL VER EL MUSEO DE LA SELECCIÓN

Por otra parte, Nacho Castañares se maravilló al recorrer la muestra de la Selección Argentina de La Rural, donde estaban los guantes de Emiliano Dibu Martínez, entre otras reliquias.

"La capa (negra) que se puso Lionel Messi la había visto una sola vez", enfatizó.

De hecho, de fondo estaba una réplica de la Copa del Mundo.