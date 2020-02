La reacción de Mica Viciconte luego de que Nicole dijera que está "condenada por ser rubia y de ojos claros"

Lejos que sus declaraciones e idas y vueltas con sus compañeros de Divina comida pasaran desapercibidas, Nicole Neumann dio que hablar al abrir su corazón y dar detalles del bullying que sufrió cuando comenzó su carrera de modelo siendo tan solo una niña.

"Cuando empecé a trabajar como modelo, sí sufrí bullying. Porque yo era muy chica y las otras eran un poco más grandes. En un principio no cayó muy bien. Tenía 12 años", había dicho la panelista de Nosotros a la mañana en el programa de Telefe.

MICA VICICONTE: "ME PARECE QUE, A VECES, UNO SE ENOJA DEMASIADO. A MÍ ME FUE UN POCO MÁS FÁCIL, ASÍ QUE AGRADEZCO. LOS OJITOS CLAROS ME AYUDARON UN POCO. CREO QUE VA EN EL MAMBO DE CADA UNO". G-plus

En ese momento, el Turco Naim -otro de los invitados de la semana- intervino: "Vos llevabas las de ganar al ser rubiecita y de ojos verdes en Argentina”. A lo que Nicole cerró, sin tapujos: "No, ¿pero sabés que acá eso genera bullying? Yo siempre soy la mala, la fría, la yo qué sé... Estoy condenada justamente por ser rubia y de ojos claros".

Indagada por esto, Viciconte se diferenció de los dichos de la exmujer de Fabián Cubero, su actual pareja, en un móvil para Incorrectas: "Yo tengo ojos claros. Son verdes o celestes, depende el sol", expresó.

Más sobre este tema La llamativa frase de Nicole Neumann: "Siempre soy la mala; estoy condenada por ser rubia y de ojos claros"

"En mi caso, yo creo que no fue más difícil. Incluso, me fue un poco más fácil. Lamentablemente, en este país se estigmatiza. ¿Cuándo escuchamos decir 'rubia de mier…?'. En ningún momento. Hablo por mí, pero ¿qué les queda a las personas que nacen con problemas o que tienen que estar luchando por su vida? Me parece que, a veces, uno se enoja demasiado", continuó la panelista.

"A mí me fue un poco más fácil, así que agradezco. Los ojitos claros me ayudaron un poco. Creo que va en el mambo de cada uno", cerró Viciconte, ante las cámaras del ciclo de América.