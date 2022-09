La reacción de Martín Baclini cuando le preguntaron por la ayuda a Cinthia Fernández por su hija

Juan Etchegoyen contó en Radio Mitre que le preguntó a Martín Baclini sobre la ayuda que le ofreció a Cinthia Fernández cuando Francesca estuvo internada en Punta Cana.

El periodista detalló cuál fue la reacción del empresario tras la consulta: “Me envió un corazón, se ve que no quiere hacer prensa de esto”.

“Simplemente quiere destacar el amor absoluto e incondicional que siempre a tenido con las hijas de Cinthia Fernández”, comentó Etchegoyen al respecto.

EL OFRECIMIENTO QUE MARTÍN BACLINI LE HIZO A CINTHIA FERNÁNDEZ POR LA SALUD DE FRANCESCA

Cinthia Fernández reveló el ofrecimiento que Martín Baclini le hizo a Cinthia Fernández cuando Francesca estuvo internada en Punta Cana.

“¿Martín te llamó cuando la nena estuvo internada?”, le preguntaron y la panelista aseguró: “Siempre, y no viajó porque no lo dejé. Además me ofreció internarla en Miami y un avión sanitario”.