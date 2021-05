La reacción de Marcelo Tinelli ante un inesperado pase de factura en vivo de Guille Valdés: "Uy, cuenta todo"

La baja momentánea de Ángel de Brito en el jurado de La Academia dio lugar a que Guillermina Valdés debute en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli.

El periodista y conductor de LAM contrajo covid en Miami, cuando fue a vacunarse. De alta y de regreso en la Argentina, Ángel está cumpliendo con la cuarentena obligatoria para luego ingresar al gran show de eltrece.

Estrenando su rol de jurado al evaluar al famoso debutante, Agustín "Cachete" Sierra, Valdés tuvo un inconveniente al momento de puntuar y terminó haciéndole un concreto reclamo en vivo a Tinelli.

"A mí nadie me enseñó. Yo vine y no me andaba la pantalla. Después dicen 'la mujer de...'", expuso al aire Valdés, al ver en su pantalla un 0 cuando quería poner un 10. G-plus

"Mi nota para ustedes es un…", dijo Guille, sorprendiendo a todos al figurar en su monitor un 0. Indignada por el fallido, la modelo, actriz y empresaria agarró el micrófono y le pasó factura al conductor, quien además es su marido.

"Bueno, sí, no vamos a contar... Uy, cuenta todo", reaccionó Tinelli, con humor. G-plus

"A mí nadie me enseñó. Yo vine y no me andaba la pantalla. Después dicen 'la mujer de...'. Me tuve que sentar al lado del escorpiano este divino, Piquín, y mirar acá", expuso al aire Valdés, descolocando a Marcelo, quien reaccionó con humor: "Bueno, sí, no vamos a contar... Uy, cuenta todo".

Acto seguido, Guillermina Valdés le pido ayuda a Jimena Barón para usar el teclado y puntuar con un 10 a Agustín “Cachete” Sierra y a su compañera Fiorella Giménez, quien abrieron la pista ¡y la rompieron!