La reacción de Laurita Fernández al ver el increíble parecido de una participante a Wanda Nara en Bienvenidos a bordo: "Ya la saqué"

Si bien son muchos los participantes que se presentaron a Bienvenidos a bordo y que sorprendieron con su parecido físico a distintas personalidades, Laurita Fernández -que está reemplazando a Guido Kaczka- quedó especialmente impactada con una joven que se presentó como la doble de Wanda Nara.

“¡Ay, yo la saqué!”, atinó a decir la conductora luego de indagar a Natalia, oriunda de Laferrere, que hizo varias poses para que los presentes y el público adivinen rápidamente a quién es parecida.

Luego de que Laurita indagara si se trata de la doble de Wanda, la concursante se confesó: “Sí, soy ella. Me cargan mucho. Donde voy me dicen ‘ey, Wanda. ¿Dondé está Mauro Icardi?'”, cerró, entre risas, dando a entender que no son muchas las personas que le ven rasgos similares a la esposa del futbolista.