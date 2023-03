La reacción de Laurita Fernández al ser consultada por la posibilidad de convivir con su novio: "Se queda todos los días en casa"

Al gran momento que vive mientras se prepara para debutar con el musical de Matilda, la obra que la tendrá como la señorita Miel, a Laurita Fernández se le suma la felicidad que vive desde que comenzó su historia de amor con Claudio “Peluca” Busca, su productor en Bienvenidos a bordo y quien logró conquistar su corazón.

Y mientras avanza el vínculo, Laurita se refirió a la posibilidad de convivir con su novio: “Estamos en eso. Qué sé yo, se va dando. Se queda mucho en casa y, además, cocina y somos un complemento perfecto. Un día me dijo ‘yo hice un curso de chef express’ y es verdad”.

“Él es un amor. Me parece un hombre súper emprendedor, trabajador, que va para adelante y es creativo. Es raro decirle, pero es buena gente y viene de buena familia, y eso me encanta de él. Es simple, no tiene mambos, ni problemas”, agregó, sin escatimar en halagos para su pareja.

Por último, ante la pregunta sobre si le gusta que Peluca no sea alguien del ambiente, la entrevistada cerró: “No ha sido un problema, pero está bueno que hagamos cosas distintas. Trabajos juntos, pero estamos en roles distintos”.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ QUE LAURITA FERNÁNDEZ, FLORENCIA PEÑA Y FLOR DE LA VE SUFRIERON SU PASO POR EL BAILANDO

Luego de que Marcela “La enana” Feudale –la histórica locutora de los programas que lideró Marcelo Tinelli- se suma como panelista de LAM, Ángel de Brito hizo una sorpresiva confesión y no dudó en mandar al frente a varias reconocidas figuras.

“Estoy extrañando el Bailando. Ahora que te veo, me dan un poco de ganas”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América, al ver a la flamante angelita a su lado, a quien vio durante años cerca del presentador.

“Yo no bailaría, sería jurado que es más negocio. Volvería a ser jurado sólo si hay un Bailando”, agregó De Brito, dejando en claro sus deseos de volver a ser parte del certamen de baile por el que pasaron todo tipo de famosos.

"YO ME RE DIVERTÍA (COMO JURADO DEL BAILANDO), PERO OTROS SUFRÍAN. FLOR PEÑA, FLOR DE LA VE, LAURITA FERNÁNDEZ. ELLAS SUFRÍAN… PERO TENÍAN MUCHOS MUERTOS". G-plus

Por último, ante la pregunta sobre si la pasaba bien en ese rol, Ángel cerró, picante: “Yo me re divertía, pero otros sufrían. Flor Peña, Flor de la Ve, Laurita Fernández. Ellas sufrían… pero tenían muchos muertos”.