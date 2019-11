La reacción de Jorge Rial tras la detención por evasión fiscal y lavado de dinero de su exsocio en su línea de indumentaria

Esta mañana, el empresario Gustavo Arce, dueño de Agustino Cueros y exsocio de Jorge Rial, fue detenido en Córdoba, acusado de evasión y lavado de activos.

Según expresó el fiscal al diario La Voz, la causa se inició a partir de una denuncia de la AFIP por "montos millonarios de evasión con algunas empresas que estarían vinculadas al señor Arce".

Al conocerse la noticia y tras haber sido cuestionado en Twitter, el conductor de Intrusos se apuró en distanciarse de Arce y aclaró que hoy no tienen relación de ningún tipo.

"Pregunta ¿@rialjorge sigue siendo socio de Gustavo Arce, de Agustino Cueros? Le avisan que lo acaban de detener en Córdoba por evasión fiscal y lavado de activos...", lanzó un usuario en la red del pajarito.

"Cuando descubrí los negocios turbios que tenía en Córdoba con la policía y el inicio de sus problemas con la AFIP, no me quedé ni un minuto". G-plus

Y la respuesta de Rial no se hizo esperar. "No. Desde hace tres años. Cuando descubrí los negocios turbios que tenía en Córdoba con la policía y el inicio de sus problemas con la AFIP, no me quedé ni un minuto. Sólo hicimos una línea de ropa especial; Agustino siempre fue de él", explicó, cortito y al pie, el periodista.