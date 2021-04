La reacción de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo al enterarse que los seguía la prensa en Neuquén: "Suspendieron todo"

Después de los mil y un indicios, finalmente, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron su romance. De hecho, se mostraron juntos en Neuquén mientras ella lo acompaña al ex de Jimena Barón en la gira por el sur que realiza con su banda de rock. Si bien ya no se esconden, no tienen intención de interactuar con la prensa.

Por eso, cuando vieron las cámaras de Intrusos (América) en el restaurante que habían elegido para almorzar decidieron cancelar sus planes e irse por miedo a que les pidieran una nota. Así lo contó Adrián Pallares en el ciclo de espectáculos, dando más detalles sobre la situación que incomodó a la pareja.

"Suspendieron todo... No vinieron al restaurante, aunque le gente los estuvo esperando desde temprano con todo listo...", contó un periodista desde el sur, remarcando que el servicio ya estaba preparado para la pareja.

Entonces, Pallares les pidió disculpas a las personas que integran el equipo del restaurante por haber dicho que Gianinna y Daniel irían a comer allí. Por su comentario, al enterarse de que las cámaras de Intrusos estarían esperándolos, la pareja habría cancelado el almuerzo.

¡Mejor, no!