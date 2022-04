La reacción de Germán Paoloski cuando Sabrina Garciarena le dijo que sintió cosas al besar a un actor: "¿Eso fue antes de mí?"

Activa en el teatro en la obra Madres, Sabrina Garciarena fue al programa de TV de su pareja, Germán Paoloski, y lo descolocó al aire al confesar que al besar a algún actor sintió cosas. La reacción del conductor de No es tan tarde fue desopilante.

EL SINCERICIDIO DE SABRINA Y LA REACCIÓN DE GERMÁN

Germán Paoloski: -En algún momento, besando a un actor, besaste a muchos y muy facheros, ¿te confundiste?

Sabrina Garciarena: -Sí. Obvio.

Paoloski: -¿Con quién? ¿Fue antes o ya estando conmigo?

Garciarena: -No, antes. Todo fue 13 años para atrás. Empecé a trabajar a los 14 años. Trabajé con muchos compañeros y obvio que me pasó.

SABRINA GARCIARENA LE PREGUNTÓ A PAOLOSKI POR SUS EX

Con humor y con la complicidad de estar siendo entrevistada por su pareja, padre de sus hijos León, Beltrán y Mía, Sabrina Garciarena aprovechó el mano para hacerle una pregunta al hueso a Germán Paoloski.

"¿Te hablás cada tanto con alguna ex? Novias fueron pocas, pero hay ex", disparó la actriz, sin filtro.

"No asiduamente. Por ahí, en algún momento, puedo hablar por algo puntual. Pero no tengo diálogo", respondió el conductor, con contundencia. Y agregó: "Con una nos hemos cruzados". Y Garciarena acotó, pícara: "Sí, yo no tengo problemas, pero me gusta saber".