La reacción de Fede Bal cuando le preguntaron si ya se cruzó con Laurita Fernández y Nicolás Cabré en Mardel

Fede Bal brindó un móvil a Los Ángeles de la Mañana desde Mar del Plata, donde protagoniza y dirige la revista Nuevamente juntos con sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal.

En medio de sus declaraciones sobre su presente laboral, Cinthia Fernández le hizo una pregunta al hueso: “¿Ya te cruzaste con Laurita Fernández y Nicolás Cabré?”.

Sucede que Laurita, ex de Fede, protagoniza también en La Feliz el musical Sugar y su actual pareja, Cabré, viajó para acompañarla y pasar las Fiestas juntos.

¿Se cruzó con Laurita y Cabré? "No, no... porque no sucedió. Si pasa, está todo bien. No hay ningún problema. No terminamos mal. Le deseo lo mejor. Fue una compañera genial en mi vida" G-plus

Incómodo, Fede respondió: “No, no... porque no sucedió. Si pasa, está todo bien. No hay ningún problema. No terminamos mal. Le deseo lo mejor. Fue una compañera genial en mi vida”.

Entonces, la flamante panelista de Ángel de Brito le consultó si se había cruzado con Barbie Vélez, su otra ex, que también está en Mardel con la obra Derechas: “Tampoco me crucé con ella, ni la intención es esa. Realmente evito lugares y eventos en los que se pueda generar una situación en la que no me sienta cómodo”.

Finalmente, Ángel le preguntó si saludaría con todas sus exparejas y Fede afirmó: “A todas mis ex saludaría por una cuestión de respeto”.