La reacción de la esposa de Lio Ferro al escuchar que no le gusta ocuparse de su hija después de trabajar: "Me estoy enterando ahora"

Tras su espléndido debut, Lio Ferro regresó a La Academia de ShowMatch para bailar la salsa de a tres con Camila Lonigro y Mica Viciconte. En su segunda presentación, Marcelo Tinelli le recordó al actor la forma en la que su esposa, Amira Chediak, “le marcó los puntos”, y dio inicio a un espeso cruce entre ambos.

“Sí, medio como que se enojó un poco porque yo a veces no estoy en todo el día en casa porque estoy grabando y a veces se enoja, pero tranqui, igual”, dijo Lio, mientras Amira decía que “mentía”. “No me hagas quedar mal. No fue por eso, para nada. ¡Mirá si me va a molestar porque trabaja! No chamuyes”, le reclamó ella.

“Como que llego a casa y tengo que bañar yo a Roma y todo eso, y a veces le molesta un poco”, agregó Lio Ferro, a lo que su esposa le respondió sorprendida: “¡Ah, bueno! Me estoy enterando ahora”. “Cada cosa que decís, tiene rebote porque ella tiene carácter”, le recalcó Marcelo Tinelli al participante, que se mostró descolocado y optó por otra estrategia.

Más sobre este tema La reacción de las hijas de Cinthia Fernández al ver a Martín Baclini en La Academia: corrieron a abrazarlo y mimarlo De Brito, lapidario con los reclamos de los participantes de La Academia: "Es el certamen con los mayores vagos del mundo"

“El otro día te dijo que no es celosa pero que iba a ver cómo me porto. Realmente me da como que estoy teniendo un par de espías que le mandan mensajes y todo eso. El otro día me tiró cosas que sabía y yo no sé de dónde las sacó. No sé si mira mucho LAM o qué. Yo le digo que me porto bien”, dijo Lio Ferro. “A mí me mandan mensajes, sí. El otro día una seguidora de Lio me mandó una foto diciéndome ‘quedate tranquila que está acá grabando’ y estaba él comiendo. Así me llega toda la info”, explicó Amira Chediak para despejar las dudas de su esposo.