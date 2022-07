La reacción de Darío Lopilato ante la posibilidad de salir con su compañera Viviana Saccone: "Se puso colorado"

En su visita a Intrusos, Darío Lopilato reaccionó ante la posibilidad de salir con Viviana Saccone, su compañera de obra Vamos a Contar Mentiras, y dio que hablar.

“¿Cómo está el corazón ahora?”, le preguntó Flor de la Ve a la actriz en el programa de América, quien respondió: “Estoy sola, bien, contenta”.

“Estamos bien”, lanzó entonces el hermano de Luisana Lopilato entre risas y de inmediato Virginia Gallardo comentó: “Te encantaría Darío eh”.

“Se puso colorado”, dijo Marcela Tauro por su parte y Darío sentenció con humor: “Me puse rojo, pero porque hace calor”.

VIVIANA SACCONE, SINCERA SOBRE LA APLICACIONES DE CITAS

Viviana Saccone habló en la emisión de América de las aplicaciones de citas, confesó que alguna vez tuvo y que no descarta en volver a descargarse alguna de ellas.

“¿Tenés aplicaciones Vivi o no?”, indagó Flor de la Ve y Saccone respondió: “Tuve, una vez me lo descargué pero fue en un momento que estaba muy ocupada y no tenía tiempo para nada, por ahí ahora me lo descargo, voy a ver, lo voy a pensar”.