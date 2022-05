La reacción de De Brito al ver el nuevo cambio de look de Estefi Berardi morocha: "Te veo algo de Majo Martino y Cinthia Fernández"

Sin pasar por alto el nuevo look con el que se la vio a Estefi Berardi en el cierre de la semana de LAM, Ángel de Brito reparó en su nuevo color de pelo y la comparó con otras dos angelitas.

“Ahora que estás morocha, te veo parecida a alguien. Estoy tratando de encontrar a quién… Tenés un poquito de Majo Martino, nuestra amiga, y un poquito de Cinthia Fernández. Es un mix. Te estoy diciendo todas bombas”, analizó el conductor.

Sin embargo, la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) no vio con buenos ojos su comentario: “¡Ay, no me digas Ángel! No me gusta parecerme a nadie”.

"Estefi, ahora que estás morocha, te veo parecida a alguien. Estoy tratando de encontrar a quién… Tenés un poquito de Majo Martino, nuestra amiga, y un poquito de Cinthia Fernández". G-plus

“Sos única e irrepetible, quédate tranquila”, cerró De Brito, entre risas, destacando que las similitudes con otras chicas que le encontró al cambio de Estefi no tienen nada que ver con su personalidad.