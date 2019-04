Invitada al piso de Intrusos, Analía Franchín (46) repasó cómo fueron los años de amistad de Diego Maradona (58) y Guillermo Coppola (70) de los que ella fue testigo, mientras duró su romance con el exmánager del Diez.

Tras ser consultada por aquellos años que compartió junto a Diego y Guillermo, Jorge Rial sorprendió al lanzarle una pregunta sin filtro: “¿Estás segura de que no hubo sexo entre Diego y Guillermo?”. Sin inmutarse, Franchín lo negó y dijo: “Pondría las manos en el fuego”.

Picante, el conductor luego bromeó con un zarpado comentario: “Yo también le pregunté a Guillermo si alguna vez si ‘la puntita un rato’, o algo. Me lo negó”.

Ante las suspicacias de los panelistas, Franchín luego aclaró: “Con Guillermo, no. No sé que decir. Yo pongo las manos en el fuego por Guillermo. Por otras puntitas yo no pongo las manos en el fuego. Por lo que yo sé de esa relación, no”.