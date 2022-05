Quién es Rusherking, el músico que conquistó a China Suárez y tuvo un conflictivo noviazgo con María Becerra

El romance entre China Suárez y Rusherking, el ex de María Becerra, se confirmó a partir de un video juntos en una fiesta y ahora el nombre del músico está en boca de todos.

A Rusherking se lo vio besando en el cuello a la ex de Benjamín Vicuña en una celebración que se llevó a cabo tras los Martín Fierro 2022.

Mientras tanto, Becerra, con quien no terminó su noviazgo en buenos términos, se muestra a través de sus stories de Instgaram bien cerquita de otro joven

¿QUIÉN ES RUSHERKING, EL CANTANTE QUE SALE CON CHINA SUÁREZ?

Rusherking tiene 20 años y nació en Santigo del Estero. Su verdadero nombre es Thomas Nicolás Tobar y vive en Buenos Aires, provincia a la que se mudó a sus 17 años.

Hoy por hoy, es uno de los cantantes más conocidos junto a otros traperos como Duki y Trueno.

De hecho, el próximo 4 de junio se presentará por primera vez nada menos que en el Estadio Luna Park.

En marzo de 2021 publicó Además de mí remix, un tema que hasta hoy es su más grande hit y contó con la colaboración de Tiago PZK, KHEA, Duki, Lit Killah y su ex María Becerra.

Rusherking junto a Duki.

LOS ORÍGENES HUMILDES DE RUSHERKING

Invitado a PH Podemos Hablar, Rusherking abrió su corazón y contó su historia de vida.

"Mi papá es taxista y mi mamá ama de casa, mi papá labura todo el día, tuve una infancia muy humilde. Había veces que no teníamos para comer, tomábamos mate cocido con pan al mediodía y a la noche”, relató.

Además, recordó el momento en el que se vino a vivir a Buenos Aires: "Me vine solito y ahora me empezó a ir muy bien, pero al principio con mis amigos dormíamos en el sótano de una peluquería; a veces no teníamos donde dormir y comer".

LA CONFLICTIVA SEPARACIÓN DE RUSHERKING Y MARÍA BECERRA

A mediados del año pasado, Rusherking y María Becerra pusieron fin a su relación en medio de un verdadero escándalo.

A través de Twitter, María había disparado fuertísimos insultos contra quien era su pareja: “Hijo de mil... me acabas de cag... el autoestima. ¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”.

María lanzó en plena ruptura: "¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie?" G-plus

Más tarde, María hizo un fuerte mea culpa y confirmó la separación: "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”.

Incluso, Becerra le pidió a sus fans que no insulten más a su ex: “Por favor, no insulten más a nadie. Nadie merece recibir odio. A pesar de todo, Thomas siempre ha sido una excelente persona conmigo y con todo el mundo. Merece respeto. Él es una gran persona”.

Rusherking y su ex, María Becerra

ASÍ HABLÓ RUSHERKING DE SU NOVIAZGO CON LA CHINA SUÁREZ

Entrevistado por LAM, Rusherking habló por primera vez públicamente de China Suárez luego de la aparición de un video de ambos a los besos.

“Prefiero mantener mi vida privada oculta”, comenzó diciendo.

Pero después lanzó una llamativa frase con la que daría por confirmado su affaire con la ex de Benjamín Vicuña: “Soy un caballero; pero ‘me fui mundial’”.

China Suárez, la nueva novia de Rusherking.