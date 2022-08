Quien es Nahuel Lodi, el esposo de Pepe Cibrián que le fue infiel a días de casarse

La historia de amor entre Pepe Cibrián y Nahuel Lodi tuvo altibajos ya que el joven de 32 años le fue infiel al director teatral a pocos días de casarse. Si bien hubo críticas por la diferencia de edad, el romance siguió construyéndose entre ambos.

Foto: Twitter

QUIEN ES NAHUEL LODI, SU HISTORIA DE VIDA

Nahuel Nicolás Lodi tiene 32 años, es oriundo de Berazategui, provincia de Buenos Aires, toca el piano y es apasionado por la playa y los viajes. Tiene mellizos de siete años, fruto de su relación anterior.

En su cuenta de Instagram tiene poco más de tres mil seguidores en donde comparte distintas fotos de viajes y con amigos. De acuerdo a lo que se pudo ver, trabajó en el shop de una estación de servicio.

Pepe Cibrián lo describió “no es intelectual, pero es muy ávido y sensible”. Además de “buen amigo, buen hijo y buen padre”. Es una persona bellísima y a los 73 años no creo mucho en las diferencias de las edades porque no hay edades, hay ganas”, había declarado el director teatral.

COMO SE CONOCIERON PEPE CIBRIÁN Y NAHUEL LODI

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi se conocieron en mayo de 2022 a través de la aplicación de citas Tinder en donde rápidamente comenzaron un ida y vuelta que los llevó a conectar personalmente.

Tras sus contantes mensajes, el joven y el director realizaron una videollamada para conocerse aún más. Pepe quedó encantado con su sonrisa y en una entrevista contó qué le sedujo del muchacho.

El autor confesó que Lodi tiene “carácter fuerte y gran determinación. Es un hombre cálido pero a su manera. Tal vez no sea demostrativo con los abrazos pero sabe compensarlos con otras atenciones de la vida cotidiana”.

La relación entre ambos marchaba bien y la convivencia no tardaría en llegar en Pilar. Nahuel dejó su puesto en la cafetería de la estación de servicio y se dedicó a los proyectos del director teatral.

Sobre los hijos mellizos de Lodi, Cibrián admitió que los conoce pero manifestó que “aún no se han integrado y me parece muy bien, él sabrá cuándo será el momento. El compromiso que mantiene con ellos es lo que más me conmovió en aquel primer contacto que tuvimos, será por el deseo que he tenido siempre”.

En cuanto a su enamoramiento con el joven, Pepe comentó que “no lo sé. Sé que lo quiero infinitamente. Sé que lo extraño. Si estar enamorado es que te pique el estómago, pues me pica. Si es escuchar campanas, las escucho”.

PLANES DE CASAMIENTO Y CRÍTICAS DE LOS AMIGOS

Meses después hubo presentación oficial en donde Pepe conoció a la familia de Nahuel. El dramaturgo le hizo un comentario al pasar a Daniel, padre del joven: “¿Qué te parece si alguna vez me caso con tu hijo?”. La respuesta fue inmediata:”Si a ustedes los hace felices, ¿por qué no?”.

Daniel preguntó: “Bueno, Pepe, entonces... ¿cuándo se casan?”, a lo que los novios respondieron “en junio”. Pero amigos íntimos de Cibrián, como Claudia Lapacó y Cecilia Milone sospechaban del joven y le indagaban al director: “Pepe, vos sabés bien quién es?”.

Días antes del casamiento, amigos y familiares de Pepe Cibrián advirtieron que de su casa habían desaparecido algunos cosas de valor, valuadas en unos 7000 mil dólares. Si bien Pepito lo desmintió, las sospechas aumentaban hacia Nahuel Lodi.

Sin titubear, Pepito opinó que esa sospecha era “lógica”. “Ya deberían saber que no soy tonto. No, no soy tonto. ¡Además, si yo hubiese elegido estar con alguien a cambio de darle un bienestar económico, ¿cuál es el problema? Con mi dinero hago todo aquello que quiero”.

Haciendo oídos sordos por las fuertes críticas de parte de amigos y familiares, Pepe y Nahuel se casaron en junio por civil. Allí Georgina Barbarossa, íntima amiga del director le había comentado a Lodi que “si no lo queres bien te vamos a romper el alma”.

Si bien ese comentario se esfumó con el paso de los días, Pepito no invitó a Barbarossa a la fiesta de su casamiento y la ausencia de la conductora llamó la atención en los medios de comunicación.

INFIDELIDAD Y SEPARACIÓN ENTRE PEPE CIBRIÁN Y NAHUEL LODI

A pocos días de haber contraído casamiento, en Intrusos mostraron un video de Nahuel Lodi besándose con otro hombre en su despedida de soltero.

Totalmente triste, Pepe solo dijo que “al enterarme le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución para esto”.

Para dar su versión de los hechos, Lodi habló con el periodista Juan Etchegoyen en donde le manifestó que “que digan lo que quieran, solo los que estuvimos adentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera, estamos separados”.

El productor atraviesa uno de los peores momentos de su vida en donde se lo vio con mucha tristeza. El dramaturgo sufrió una descompensación y tuvo que ser internado de urgencia.

“Hubo un problema en el corazón. Cibrián empezó a sentirse mal, descompensado, con un dolor en el pecho, y fue a un sanatorio para hacerse ver. Lo chequearon y le dijeron que por ahora tiene que descansar. Ahora no está internado, está en el hotel”, dijeron fuentes cercanas al director.