Quién es Jesús Castro, de trabajar en una churrería a brillar en El Diario de un Gigoló.

Jesús Castro es uno de los actores del momento gracias a su interpretación de Emanuel en la serie éxito de Netflix, El Diario de un Gigoló. El español ganó popularidad y seguidores por su carisma y por ser un rompecorazones.

Foto: Twitter

QUIÉN ES JESÚS CASTRO, SU HISTORIA DE VIDA

Jesús Castro Romero es actor español, nació el 19 de enero de 1993, tiene 29 años y nació en Vejer de la Frontera, Cádiz. Inició sus estudios en el colegio IES La Janda, donde recibió su bachillerato, especializándose en Electrónica.

A los 18 años comenzó a trabajar en la rama de relaciones públicas y allí logró ganar plata en una discoteca y además ayudaba en la economía familiar trabajando en la cafetería de su padre, en donde preparaba churros.

Su sueño, de chico, era llegar a ser futbolista profesional, algo para lo que se preparó a conciencia a pesar de no haber alcanzado esa meta en donde Jesús confesó en una entrevista que “cuando no das el salto con 16 o 17 años ya sabes que no; y hasta ese entonces, no fumaba ni bebía para el sábado, día del partido, estar bien físicamente”.

LAS APARICIONES TELEVISIVAS DE JESÚS CASTRO

Jesús Castro se presentó en su primer casting para probar suerte con la actuación y mal no le fue. En 2014, el español se presentó a una prueba para actuar en El Niño, filme que cuenta la historia de un delincuente que se juega la vida en el estrecho de Gibraltar traficando a bordo de su lancha.

En una entrevista, Castro reconoció que “en principio, sí me iba a presentar al casting y fui con un amigo, pero una vez que ya estábamos para entrar, vi que la mayoría eran chicas y me dio un poco de reparo y dije: ‘Yo no entro aquí ni de coña e hice un amago de irme”.

A modo de anécdota, el joven admitió que “pero entonces Eva Leira y Yolanda Serrano, las directoras del casting, me dijeron: ‘Perdona, ¿tú dónde vas?’, y yo les dije: ‘No, es que se me ha quedado una tarea pendiente’. Ellas: ‘No, ni tareas ni nada, suelta la mochila y tira para dentro’. Así que solté la mochila y aquí estamos. Menos mal que me lo dijeron, si no, no habría entrado”.

Su prueba fue tan buena que lo seleccionaron para protagonizar la película. El primer fin de semana, el filme cosechó 420.000 espectadores dejando $2,85 millones de euros en taquilla, uno de los mayores éxitos en la historia del cine español.

Por esa actuación, Jesús fue nominado en la categoría Mejor actor revelación en los Premios Goya y allí se le abrieron las puertas a una gran cantidad de proyectos. Rápidamente, el español se convirtió en uno de los intérpretes más cotizados por los directores.

Su siguiente película fue La isla mínima, que se estrenó en el festival de San Sebastián y además Castro tuvo una participación en Mar de Plástico, una de las series más exitosas de la plataforma Netflix.

También el español estuvo en otras apariciones televisivas como El príncipe, Perdóname señor, Secretos de Estado, La Reina del Sur 2, Brigada Costa del Sol y Madres, Amor y Vida. El actor se fue convirtiendo en una gran figura de relevancia.

JESÚS CASTRO Y SU SALTO A LA FAMA CON EL DIARIO DE UN GIGOLÓ

El 7 de septiembre Netflix lanzó la serie El Diario de un Gigoló, una producción creada por Sebastián Ortega. Cuenta la historia en la que el protagonista accede a relacionarse con la hija de una clienta, aceptando el encargo sólo por dinero.

Sin embargo, él rompe la regla de oro de su profesión al enamorarse de la joven y debe pagar un precio muy alto, mientras oculta su secreto. Allí, Jesús Castro interpreta a Emanuel, quien creció en la pobreza pero su destino cambia cuando Minou lo ayuda a convertirse en un codiciado gigoló.

Ana, una de sus clientas, le pide que seduzca a su hija, Julia, y él se enamora de la que es su “objetivo”. Celosa, Ana amenaza con revelar toda la verdad sobre el oscuro plan que puso a Emanuel en el camino de Julia.

Gracias a su papel en El Diario del Gigoló, la fama de Jesús Castro empezó a crecer y ganó popularidad entre el público y en las redes sociales, cosechando 600 mil seguidores.

Jesús tenía muchas ambiciones por formar parte de la serie en donde confesó que “el personaje me atrapó desde el primer momento y le vi unos matices que probablemente no tenían nada que ver con lo que había hecho hasta ahora. Además, estoy disfrutando mucho de este salto a Latinoamérica y estoy muy contento”.

LOS AMORES DE JESÚS CASTRO

En 2015, Jesús tuvo un breve romance con la modelo Anabel Hernández. Apenas se los veía juntos en público y su relación no duró nada. La última imagen de la pareja junta en redes data de 2017, y en ella Anabel y el actor posan con los compañeros de reparto del gaditano en la serie Perdóname, señor.

Jesús Castro tuvo un romance con Alba Casillas, prima de Iker Casillas, ex arquero de la Selección de España. Empezaron a salir en 2021 pero su relación estaba llena de altibajos. Siempre que había rumores de distanciamiento, ambos se encargaban de desmentir posteando imágenes.

Pero en 2022, el romance entre Castro y Casillas llegó a su fin. Ambos borraron las fotos que compartieron en Instagram, dando a entender que la separación no fue para nada amistosa.

De vez en cuando debían separarse debido al trabajo de Jesús Castro. Sus compromisos profesionales le obligaban a viajar y a distanciarse durante un tiempo, una rutina que no pudieron superar.

Alba reveló que “la distancia ha tenido mucho que ver en que lo nuestro se acabe, no ha habido terceras personas. Teníamos muchas discusiones, él tiene un carácter muy fuerte”.

Sobre estar en pareja, Castro contó que “no me dedico a pregonar mi vida personal. No he entrado a este mundo por eso y no voy a hacerlo. No es fácil estar conmigo. En el pack de Jesús Castro vienen otras cosas que no molan tanto”.