Quién es Gregorio Pernía, el simpático villano de Hasta que la plata nos separe: de galán de telenovelas a candidato a senador

Hasta que la plata nos separe es un éxito desde su estreno en Netflix. La novela colombiana protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez es de las más vistas en la plataforma de streaming. Aquí te contamos quién es Gregorio Pernía, el villano que ha conquistado a los fans de la serie debido a su desparpajo y sus frases célebres.

Foto: Twitter

QUIÉN ES GREGORIO PERNÍA, EL ACTOR PROTAGONISTA DE HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE

Fernando José Gregorio Pernía Maldonado es un actor colombiano, oriundo de Cúcuta, nació el 7 de mayo de 1970, tiene 52 años, mide 1,83 metros, está casado desde 2007 con Erika Rodríguez y tiene cinco hijos llamados Luna, Emiliano, Valentino, Diego y Julián.

En un inicio su vida fue muy dura y tuvo que mantenerse vendiendo arepas. Se lo pudo ver por primera vez en la obra teatral Prometeo Encadenado. Cuando tenía 19 años de edad, su padre murió enfermo de cáncer y a pesar de que estudió en más de 23 colegios, Pernía jamás pudo obtener su grado.

Actualmente, Pernía vive con la modelo Erika Rodríguez con quien tuvo dos hijos (Luna del Mar) de 15 años y (Valentino) de 9 años, su tercer hijo es (Julián) de 14 años, quien vive en Barranquilla con su madre. Anteriormente estuvo con la actriz Marcela Mar, con quien vivió 5 años y tuvo un hijo, Emiliano.

En 2019, el actor reconoció a Diego Pernía, hijo en conjunto de una mujer del servicio doméstico en la casa de adolescencia del actor.

LOS INICIOS DE GREGORIO PERNÍA EN LA ACTUACIÓN

Gregorio Pernía dio inicio a su carrera como actor en obras de teatro, pasando previamente por talleres de actuación en la Escuela Nacional, en la Academia Charlot y en Estudio XXI, bajo la tutela del Maestro Paco Barrero.

Gregorio se dedicó al teatro durante siete años en donde luego le llegó la posibilidad de hacer televisión en un pequeño papel como extra para la telenovela Mi única verdad, y allí le pagaron 25 mil pesos colombianos.

Pernía finalmente pudo entrar a trabajar al Canal RCN en 1997 y allí debutó como actor en la telenovela La Madre, compartiendo protagonismo con la famosa actriz Margarita Rosa de Francisco. Gracias a este trabajo logró ganar premios tales como el Simón Bolívar, Shock, TV y Novelas y el Gran Águila de Venezuela.

Después de pasar un tiempo en México, Pernía regresó a Colombia para participar en la novela Isabel me la velo y gracias a esta actuación, obtuvo un reconocimiento en Houston. También actuó en Milagros de Amor y Las Noches de Luciana.

Además, el actor filmó para el canal RCN la novela La Hija del Mariachi. Fue uno de los programas más exitosos de la compañía en donde Pernía interpretó a Manuel, un mariachi lleno de talento.

Luego, en el 2010, Gregorio trabajó en la novela Ojo por Ojo, que logró altos índices de audiencia. Pernía se puso en el papel de Many Monsalve, un hombre que sólo desea que una mujer lo ame.

GREGORIO PERNÍA ALCANZÓ LA FAMA GRACIAS A UNA SERIE

Gregorio Pernía ya era conocido en el mundo de la televisión pero su fama aumentó debido a su participación en la serie Sin Senos no hay Paraíso, donde interpretó a Aurelio Jaramillo, más conocido como “El Tití”.

En esa producción, Pernía hacía de un narcotraficante que no le teme a nada y está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere.

En una entrevista reciente, el actor colombiano manifestó que “cada vez que hago presentaciones en diferentes países, dejo el mensaje de que ser narcotraficante no paga, que ser guerrillero no paga, que ser paramilitar no paga y que formar parte del batallón del bien es mejor que formar parte del batallón del mal. O sea que yo jamás sería narcotraficante, jamás mataría”.

Además confesó que está muy alejado de su aclamado rol en la telenovela, y que confía en el amor para luchar contra ciertos defectos del ser humano. En ese sentido, reflexionó con que “el odio, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, la soberbia y el egocentrismo no deben existir en el ser humano”.

"El odio, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, la soberbia y el egocentrismo no deben existir en el ser humano"

Con casi 7 millones de seguidores en sus redes sociales, Pernía también protagoniza una de las series éxito de Netflix llamada Hasta que la plata nos separe. Allí da vida a Luciano Valenzuela, un inescrupuloso abogado.

Si bien es el villano d ela novela colombiana, el costado de hombre hábil, manipulador y mentiroso es explotado en su personaje de manera simpática con sus populares frases como "Mi princess" o "Tienes olor a fragancia de ascensor".

GREGORIO PERNÍA Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA

Si bien Gregorio Pernía tiene una amplia trayectoria en la industria de la actuación, el actor incursionó en la política de su país.

Pernía decidió postularse a las Elecciones legislativas de Colombia de 2010 para el senado Colombiano por el Partido Cambio Radical. Sin embargo, a pesar de su popularidad solo logró obtener 9.057 votos.

Cuatro años después el actor volvió a ser candidato para el senado Colombiano, pero esta vez por el partido Alianza Verde. Si bien logró obtener más votos, estos no fueron suficientes como para que ocupara una banca.

Además, el actor tuvo una opinión polémica acerca de las vacunas contra el coronavirus en donde comentó que las vacunas van a “somatizar” las enfermedades que las personas padecen y que esto es una estrategia de los Illuminati, Bill Gates, entre otros.

Y señaló que “el que tenga un problema en el riñón o en el pulmón, por ejemplo, van a somatizar los problemas. Si usted está pronosticado para vivir 80 años, pues le quitará 20 añitos, para que se muera a los 60”.