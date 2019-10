Qué dijo el Polaco cuando le preguntaron si Silvina Luna lo felicitó por el embarazo: "Me voy a precalentar"

A un año y medio de separarse de Silvina Luna (39), El Polaco (32) volvió a apostar al amor de Barby Silenzi (35), bailarina que conoció en el Bailando y el año que viene lo convertirá en papá por tercera vez. El cantante de cumbia ya es padre de Sol (11), junto a Karina La Princesita; y de Alma (5), con Valeria Aquino. Mientras que Silenzi es mamá de Elena (4), fruto de su relación pasada con Francisco Delgado.

"¿Silvina te escribió para felicitarte?", indagó la panelista. Sacándose el retorno y con un sonrisa, el Polaco acotó: "Me voy a precalentar para el ensayo del Bailando". G-plus

Feliz con la noticia de la dulce espera, El Polaco le dio un móvil a Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas, para hablar de su presente familiar con Barby. Sin embargo, en el minuto final de la nota, Barbie Simons quiso hacerle una pregunta sobre Luna y él, al escuchar por la cucaracha el nombre de su ex, se apuró para cerrar la nota con picardía.

"Yo quería saber si Silvina Luna te escribió para felicitarte", indagó la panelista. Sacándose el retorno y con un sonrisa, el cantante acotó: “Me voy a precalentar (para el ensayo del Súper Bailando). Chau. Gracias, viejo. Saludos a todos".

"No le escribió porque no tiene su teléfono", contó el notero, reprodujendo lo que el cantante le gritó detrás de cámara. G-plus

Fuera de plano, El Polaco le gritó la respuesta al notero Martín Salwe, quien la reprodujo ante la cámara: "No le escribió porque no tiene su teléfono". Luego, agregó: "Y me dice que no la tiene bloqueada, que está todo bien".